Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

07.04.2022 21:33
Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 4 kilo 33 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 4 kilo 33 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çukurca ilçesi Serbest jandarma yol kontrol noktasında durdurulan minibüste aramada yapıldı. Yapılan aramada aracın bagajında çuval içerisinde 8 paket halinde 4 kilo 33 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çukurca'da 4 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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