Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Bay köyünde ikamet eden ve evlerini ısıtmak için sobayı yakan Çiftçi ailesi, daha sonra uyudu. Sabah saatlerinde nefes almakta güçlük çeken baba H. Cebrail Çiftçi, zor da olsa yatağından kalktı. Baba Çiftçi, çocuklarına ve eşine ilk etapta ayran içirdikten sonra komşulardan yardım istedi.


Hakkari Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan aile fertleri, korbonmonoksit gazından zehirlendikleri teşhisiyle tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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