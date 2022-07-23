Hakkari 'de yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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