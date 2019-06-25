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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

10 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "25 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
Şemdinli, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa
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