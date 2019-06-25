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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda bugün Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı. 


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:13 Kaynak: DHA
Şemdinli, Yüksekova, Hakkari, Güncel
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