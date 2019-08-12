Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon sürüyor.
Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince, bir M-16 piyade tüfeği ve 100 fişek, 3 el bombası, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 şemsiye, el dürbünü, not defteri ve SD kart ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon devam ediyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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