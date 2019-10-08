Son Dakika Haberleri: Hakkâri'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Hakkâri'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

29 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri'de 4 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
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