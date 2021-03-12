Hakkari'de 4 ton 'eroin' üretimine yetecek 'asetik anhidrit' ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 4 ton eroin üretimine yetecek asetik anhidrit ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nün 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirdiğini duyurdu. Soylu, şu açıklamayı yaptı: "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet."