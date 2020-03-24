Hakkari'de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

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Hakkari'de 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Merkeze bağlı 1 köy ve 3 mezraya kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Merzeger Üs Bölgesi yolunu açmak için çaba harcıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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