Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi

31.03.2022 15:40
Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İlçe kırsalında dün arazide yapılan aramada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 çuval içinde 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Hakkari, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi - Son Dakika
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