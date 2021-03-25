Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden batı illerine sevkiyat yapmakta olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Aşağıölçek köyünde yapılan aramada, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ