Hakkari'de 41 noktada EBA destek noktası kuruldu - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin faydalanacağı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktaları kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, kent genelinde 41 noktada EBA destek noktası kurulduğunu belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerinin yanında olduğunu ifade eden Gür, şunları kaydetti.

"Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin EBA'dan faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda destek noktaları oluşturduk. İlimiz genelinde şu ana kadar 41 EBA destek noktası kuruldu. Uzaktan eğitim döneminde de öğrencilerimizin yanındayız'."