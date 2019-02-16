Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 42 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Sürüyor

Hakkari'de 42 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Sürüyor

42 dakika önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de 42 Yerleşim Yerinde Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari Valiliği, Hakkari merkezde 4 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 6 köy, 22 mezra olmak üzere kapalı olan 42 yerleşim yerindeki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerini yüksek rakımdaki dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız olar sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

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