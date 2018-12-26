Hakkari'de 43 Kilo 586 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Yüksekova ilçesi Esendere
beldesi Ömer Tepe
mevkisinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 Kaynak: AA
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