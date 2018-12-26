Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 43 Kilo 586 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hakkari'de 43 Kilo 586 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de 43 Kilo 586 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 43 kilo 586 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ömer Tepe mevkisinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde, 43 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:19 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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