Hakkari'de 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramada 44 kilo 700 gram eroin bulundu.

Hakkari'de 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramada 44 kilo 700 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmalarda, Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki ikametgahta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tespit edilen ikametgah ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 çuval içinde 80 parça halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirilmiş, 2 şahıs yakalanmıştır. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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