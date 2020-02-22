Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, Yüksekova ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:26 Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]