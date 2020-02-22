Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, Yüksekova ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ
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