Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, Yüksekova ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

(İHA)

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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