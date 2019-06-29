Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 47 çiftçiye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı
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Hakkari'de 47 çiftçiye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı

48 dakika önce

Hakkari'de "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 47 çiftçiye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Hakkari'de "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 47 çiftçiye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Kente 30 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde düzenlenen programa katılan Vali İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Hakkari'de hayvancılığı eski günlerine kavuşturmak istediklerini söyledi.
Başta hayvancılık olmak üzere tarıma, meyveciliğe, turizme önemli destekler verdiklerini aktaran Akbıyık, hayvancılığı geliştirmek amacıyla 987 küçükbaş hayvanın dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Merkezde küçükbaş hayvancılığı, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde arıcılığı, Yüksekova'da mandacılığı ve aspir ekimini teşvik ettiklerini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:
"Bu yıl aspir ekimi üç katına çıktı. Yine Çukurca ilçemizde seracılığı ve tahin üretimini geliştiriyoruz. Amacımız Hakkari'de insanımızın bütçesine katkıda bulunmak ve hayvancılığı eski günlere kavuşturmak. Hakkari'nin potansiyelleri çok yüksek. Bir yandan turizme açılmayı bekleyen bakir dağları, kayak merkezi, öbür taraftan hayvancılığı yaygınlaştırmak, aspir ve tahin gibi çeşitlilikleri artırarak ekonomik bir hareketlilik yaratmak istiyoruz. Vatandaşlarımız, dağıttığımız hayvanlar için 2 yıla kadar ödeme yapmayacak. 2 yılın ardından faizsiz üç eşit taksitle ödemelerini yapacaklar. Başka bir amacımız da örnek işletmeler oluşturmak."
Konuşmanın ardından, 27 çiftçiye 540 koyun ve 27 koç, 20 çiftçiye de 400 keçi ve 20 teke teslim edildi.
Programa Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile çiftçiler katıldı.
Hakkari'de 47 çiftçiye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Çiftlik, Hakkari, Güncel
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