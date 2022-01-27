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Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

27.01.2022 09:57
Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 15 köy ve 34 mezra olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de 49 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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