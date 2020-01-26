Hakkari'de 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

Hakkari'de 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

21 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari'de 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.


Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 27 Ocak 2020 günü saat 00.00.01'den 10 Şubat 2020 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.


Açıklamada, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi. - HAKKARİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara tepki: Millet can derdinde bunlar mal derdinde

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 09:50:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 5 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]