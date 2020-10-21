Hakkari'de 5 bin 529 kaçak hayvana el konuldu - Son Dakika

Hakkari'de 5 bin 529 kaçak hayvana el konuldu
21.10.2020 13:30
HAKKARİ'de, yıl başından bu yana yurt dışına kaçak yollarla götürülmeye çalışılan 5 bin 529 küçük ve büyükbaş hayvana el konulurken, operasyonlarda gözaltına alınan 87 kişiye 2 milyon 18 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.
HAKKARİ'de, yıl başından bu yana yurt dışına kaçak yollarla götürülmeye çalışılan 5 bin 529 küçük ve büyükbaş hayvana el konulurken, operasyonlarda gözaltına alınan 87 kişiye 2 milyon 18 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıl başından bu yana yaptıkları denetimlerda Hakkari'den yurt dışına yasa dışı yollarla götürülmeye çalışılan 2 bin 397 küçükbaş ile 3 bin 132 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 5 bin 529 hayvana el koydu. Hayvanların nakil işlemlerinde kullanılan 11 araç trafikten menedilirken, sürücüler hakkında 38 bin 689 TL cezai işlem uygulandı.
Yapılan operasyonlarda 87 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere 2 milyon 18 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.
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