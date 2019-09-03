Hakkari'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
8 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarmanın yol kontrollerinde, 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:32 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, jandarmanın yol kontrollerinde, 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarmanın Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Yüksekova'ya bağlı Yeniköprü'deki uygulama noktasında, yol kontrolleri yapıldı. Denetimde, sürücüsü durdurulan araçta, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 5 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, soruşturma başlatıldı.
Hakkari Yüksekovalı genç, 5 kilometre yükselebilen drone tasarladı Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi