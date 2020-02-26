Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı - Son Dakika

Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı

6 saat önce

Hakkari ve bağlı ilçelerinde 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Hakkari'de 5 bölgeye giriş yasaklandı, System.String[]

Hakkari ve bağlı ilçelerinde 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge 26.02.2020 günü saat 00: 00: 01'den 11.03.2020 günü saat 23: 59: 59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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