5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
15.12.2020 17:41
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada, 16 pet şişe içerisinde yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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