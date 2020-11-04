Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)
04.11.2020 20:25
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDUMSB'den yapılan ikinci açıklamada, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDU
MSB'den yapılan ikinci açıklamada, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu" denildi.
Haber: ANKARA,
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