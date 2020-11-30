Hakkari'de 50 kilo 852 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari kırsalında araziye gömülü 50 kilo 852 gram eroinle bir araçta 150 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"yle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Merkez Sarıtaş köyü Dikilitaş mezrası kırsalında 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 100 pakette 50 kilo 852 gram eroin bulundu.

Ayrıca ihbar üzerine dün Yemişli mezrasına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, terk edilen araçta yaptıkları aramada uyuşturucu imlatında kullanılan 150 litre asit anhidrit ele geçirdi.