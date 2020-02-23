Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

7 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.

Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.


Hakkari Valiliği saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 12 köy, 26 mezra; Yüksekova ilçesinde ise 2 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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