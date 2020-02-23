Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
7 saat önce
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi.
Hakkari Valiliği saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 12 köy, 26 mezra; Yüksekova ilçesinde ise 2 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 53 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. - HAKKARİ
Son Dakika Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor