Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapalı olan 53 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapalı olan 53 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Hakkari ve ilçelerinde yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Hakkari Valiliği; il merkezi, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde kapalı bulunan 53 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Yüzlerce köy ve mezra yolunun kısa sürede ulaşıma açıldığını belirten yetkililer, yeni yağışlar nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yeniden açılması için ekiplerin canla başla çalıştığını belirttiler.


Belediye karla mücadele ekibi tarafından da yaklaşık 4 gündür yürütülen çalışmalar sürüyor. Kent merkezindeki kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Derecik, Çukurca, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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