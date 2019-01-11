Hakkari'de 54 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de halen kapalı olan 54 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de halen kapalı olan 54 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca
'da 1 köy ve 3 mezra, Yüksekova
'da 4 koy ve 12 mezra ile Şemdinli
ilçesinde de 4 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam 54 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yapılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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