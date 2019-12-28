Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari il genelinde kapanan 56 köy, 169 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari il genelinde kapanan 56 köy, 169 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Hakkari'de 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu belirtildi. Hakkari Valiliği yetkilileri, 9: 00 itibari ile Hakkari merkezde 20 Köy, 57 Mezra, Yüksekova'da 24 köy, 60 mezra, Şemdinli'de 11, köy, 50 Mezra ve Derecik ilçesinde 1 köy, 2 mezra yolu ulaşıma kapandığı açıklandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerini çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:36 Kampa giden sivas belediyespor takımı yolda kaldı - Son Dakika
17:35 Tokat'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika
17:31 Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:31 Sel felaketinde mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Son Dakika
17:31 Vali Karaloğlu'ndan yılbaşında vatandaşlara 'alkollü trafiğe çıkmayın' uyarısı - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:37:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]