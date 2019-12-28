Hakkari'de 56 köy, 169 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Hakkari il genelinde kapanan 56 köy, 169 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Hakkari'de 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu belirtildi. Hakkari Valiliği yetkilileri, 9: 00 itibari ile Hakkari merkezde 20 Köy, 57 Mezra, Yüksekova'da 24 köy, 60 mezra, Şemdinli'de 11, köy, 50 Mezra ve Derecik ilçesinde 1 köy, 2 mezra yolu ulaşıma kapandığı açıklandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerini çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ