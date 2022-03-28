Hakkari'de 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Hakkari'de 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri

28.03.2022 16:29
Hakkari'de 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri

Hakkari Halk Kütüphanesi tarafından 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi.

Hakkari Halk Kütüphanesi tarafından 58. Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi.

Halk Kütüphanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde kitap sergisi ve sinema gösterimi yapıldı.

Kütüphane Müdürü Haşim Bozdoğan, Halk Kütüphanesinde tüm vatandaşın bilgiyi kaynağından alabilmelerini sağlamak amacıyla hafta içi saat 08.30 ile 19.00, cumartesi günleri de 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verildiğini aktardı.

İnternet erişim salonunda günlük yaklaşık 500 kişiye kullanım sağlandığını belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Son üç aylık verilerimize göre bu salonlarımızdan yararlanan kullanıcı sayısı 19 bin 865'tir. Yine 50 bin 200 kitabımızın ve 451 çeşit süreli yayınımızın bulunduğu kütüphanemizden ödünç kitap alan aktif üye sayımız 7 bin 892 kişidir. Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın ilimizde başlattığı 'Bir Kitap, Bir İnsan' kampanyası doğrultusunda kütüphanemizde gerçekleştirilen kitap okuma etkinlikleriyle vatandaşların yanı sıra tüm kamu kurum amirlerinin ve memurlarının kütüphane üyelikleri de yapılarak okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmış olup son 3 ay içerisinde kütüphanemize yeni üye kişi sayısı 632 kişidir. 58. Kütüphaneler Haftası 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla kutlanacaktır."

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Cumartesi, Hakkari, Kitap, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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