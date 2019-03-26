Hakkari'de 59 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.



Kentte iki gün boyunca belirli aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 10 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 14 köy ve 34 mezra yolu olmak üzere 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.



Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ise, mahalle ve çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına taşıyor. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Son Dakika! Eski Milli Futbolcu İsmail Demiriz FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 48 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları