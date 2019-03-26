Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 59 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 59 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

50 dakika önce

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 59 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kentte iki gün boyunca belirli aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 10 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 14 köy ve 34 mezra yolu olmak üzere 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmaların aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ise, mahalle ve çarşı merkezinde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımı ile şehir dışına taşıyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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