Hakkari'de 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 6 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesinde yapılan operasyonda, mağara içerisinde 6 adet el yapımı patlayıcı, 4 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)