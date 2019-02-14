Hakkari'de 6 Kilo 60 Gram Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ağacın kenarına bırakılan poşette 6 kilo 60 gram eroin bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir ağacın kenarına bırakılan poşette 6 kilo 60 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova'da Kani Haydar Caddesi'ndeki bir ağacın kenarına bırakılan poşette 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:05 Kaynak: AA
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