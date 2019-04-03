Hakkari'de 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ikamet eden Hurşit Tatlı'nın eşi ve çocukları, sabaha karşı rahatsızlandı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilirken, yapılan kontrolde 6 kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tatlı ailesi, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bir çocuğun ise Van'a sevk edildiği belirtildi. - HAKKARİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!

4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!

Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı