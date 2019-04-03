Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Hakkari'de 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

15 dakika önce

Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'de 6 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Hakkari'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ikamet eden Hurşit Tatlı'nın eşi ve çocukları, sabaha karşı rahatsızlandı. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilirken, yapılan kontrolde 6 kişinin de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tatlı ailesi, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan bir çocuğun ise Van'a sevk edildiği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

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