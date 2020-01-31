Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü - Son Dakika

Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü

7 saat önce

HAKKARİ'de 6 kişinin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyel kısmen çöktü.

Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü, System.String[]

HAKKARİ'de 6 kişinin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyel kısmen çöktü. Komşularını ylardımıyla tavanın onarıldığını belirten ev sahibi Türkan Tatlı, kalacak yer konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam başlayan karla karışık yağmur, Dağgöl Mahallesi'nde bir evin tavanının kısmen çökmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde mutfak bölümünde meydana gelen çökme, can kaybı ve yaralanmaya neden olmadı. Evde kiracı olarak oturduklarını anlatan 4 çocuk annesi Türkan Tatlı, gece etkili olan karla karışık yağmurun neden olduğu çökmenin maddi hasara yol açtığını söyledi. Çöken kısımda kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Tatlı, "O esnada çocuklarım uyuyordu. Allah korusun orada olsalardı belki de hayatlarını kaybedeceklerdi. Gidecek başka yerimiz de yok. Eşyalarımız zarar gördü. Kış mevsimi olmasından dolayı bir şey yapamıyoruz.  Evde kalmaktan korkuyorum üstümüze çökebilir. Mağduruz yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı
Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]