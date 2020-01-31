Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü - Son Dakika

Hakkari'de 6 kişinin yaşadığı evin damı kısmen çöktü

HAKKARİ'de 6 kişinin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyel kısmen çöktü. Komşularını ylardımıyla tavanın onarıldığını belirten ev sahibi Türkan Tatlı, kalacak yer konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam başlayan karla karışık yağmur, Dağgöl Mahallesi'nde bir evin tavanının kısmen çökmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde mutfak bölümünde meydana gelen çökme, can kaybı ve yaralanmaya neden olmadı. Evde kiracı olarak oturduklarını anlatan 4 çocuk annesi Türkan Tatlı, gece etkili olan karla karışık yağmurun neden olduğu çökmenin maddi hasara yol açtığını söyledi. Çöken kısımda kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Tatlı, "O esnada çocuklarım uyuyordu. Allah korusun orada olsalardı belki de hayatlarını kaybedeceklerdi. Gidecek başka yerimiz de yok. Eşyalarımız zarar gördü. Kış mevsimi olmasından dolayı bir şey yapamıyoruz. Evde kalmaktan korkuyorum üstümüze çökebilir. Mağduruz yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.