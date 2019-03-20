Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 60 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Hakkari'de 60 Av Tüfeği Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot yığınları arasında 60 av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'de 60 Av Tüfeği Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot yığınları arasında 60 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 19 Mart'ta Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde bir kişiye ait ot yığınları arasında yapılan aramada 60 tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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