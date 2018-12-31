Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 60 Kursiyere Girişimcilik Sertifikası Verildi

Hakkari'de 60 Kursiyere Girişimcilik Sertifikası Verildi

30 dakika önce

Hakkari'de düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini başarıyla bitiren 60 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Hakkari'de 60 Kursiyere Girişimcilik Sertifikası Verildi, System.String[]
Hakkari'de düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini başarıyla bitiren 60 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hakkari Gençlik Merkezince KOSGEB destekli yapılan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimleri sona erdi.

Kursu başarı ile bitiren 60 kursiyere törenle sertifikaları verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:40 Kaynak: İHA

Spor
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