Hakkari'de 60 Kursiyere Girişimcilik Sertifikası Verildi

Hakkari'de düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini başarıyla bitiren 60 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Hakkari'de düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini başarıyla bitiren 60 kursiyere sertifikaları törenle verildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hakkari Gençlik Merkezince KOSGEB destekli yapılan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimleri sona erdi.



Kursu başarı ile bitiren 60 kursiyere törenle sertifikaları verildi. - HAKKARİ

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