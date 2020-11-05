Hakkari'de 62 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Son Dakika

Hakkari merkez ve ilçelerindeki 62 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube ve okul müdürlerinin katılımıyla Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda tören düzenlendi.

Törende "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan 62 okulun yöneticilerini tebrik eden Gür, Hakkari'de söz konusu belgeyi almak için başvuru oranının yüzde 94 olduğunu ve genelde ilk 16'ya girerek yüksek bir başarı yakaladıklarını söyledi.