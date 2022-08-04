Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de 'Eren Abluka-29' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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