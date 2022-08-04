Hakkari'de "Eren Abluka-29" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de "Eren Abluka-29" operasyonu başlatıldı

04.08.2022 14:41
Hakkari'de "Eren Abluka-29" operasyonu başlatıldı

Hakkari'de 632 personelin katılımıyla "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" operasyonu başlatıldı.

Hakkari'de 632 personelin katılımıyla "Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde ise ağır makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari'de 'Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 632 personelin oluşturduğu 40 operasyonel timin görev aldığı aktarıldı.

Operasyonun ilk gününde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyleri kırsalında 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar namlusu, 103 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 273 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet ağır makineli tüfek mayonu, 2 adet makineli tüfek mayonu ve 1 adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi Hakkari'de 'Eren Abluka-29 Operasyonu' başlatıldı Hakkari'de 'Eren Abluka-29 Operasyonu' başlatıldı
Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 'Eren Abluka-29' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de "Eren Abluka-29" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement