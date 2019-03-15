Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 64 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı

Hakkari'de 64 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı

48 dakika önce

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ile 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 64 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ile 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari kent merkezi ve çevresinde dün sabah sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 10 köy ve 20 mezra, Yüksekova ilçesinde de 12 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Şehir merkezinde ise belediye ekipleri, iş makineleri ile caddelerin her 2 şeridinde biriken kar ve buz kütlelerini kamyonlarla taşıdı. İş makinelerinin giremediği noktalar ise kürekler ile temizlendi. 

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

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