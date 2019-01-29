Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 64 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari'de 64 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 64 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 23 köy ve 41 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtilerek, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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