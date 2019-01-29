Hakkari'de 64 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde 23 köy ve 41 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtilerek, yolların yeniden açılması için karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

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