Hakkari'de 66 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de 66 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 66 yerleşim yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.


Dün gün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri,kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 13 köy ve 33 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 4 köy ve 16 mezra yolu olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirttiler. Yetkililer, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:24 Kaynak: İHA

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