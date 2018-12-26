Hakkari'de 660 Kurusıkı Tabanca ve 12 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi
1 saat önce
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Derecik
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hakkari
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek," 26.12.2018 günü İlimiz Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: DHA
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