Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 660 Kurusıkı Tabanca ve 12 Bin Fişek Ele Geçirildi

Hakkari'de 660 Kurusıkı Tabanca ve 12 Bin Fişek Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 660 kurusıkı tabanca, 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'de 660 Kurusıkı Tabanca ve 12 Bin Fişek Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütünün finansal kaynaklarına yönelik operasyonda 660 kurusıkı tabanca, 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:42 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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