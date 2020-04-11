Hakkari'de 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de 5 kilo 400 gram eroin maddesi, 1 kilo 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan 2020 tarihinde yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 kilo 400 gram eroin maddesi, 1 kilo 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 2 şahıs hakkında TCK Madde 188 kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek" suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ