Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakarri Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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