Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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